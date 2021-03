पहले T20 में फ्लॉप रहे टीम इंडिया के धुरंधर, इंग्लैंड की चाल पढ़ने में रहे नाकाम

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 8 विकेट से मात दे दी. टीम इंडिया की बल्लेबाजी मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रही. अर्धशतक जड़ने वाले श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका और 20 ओवर में सात विकेट पर 124 रन ही बना सकी.

गैर जिम्मेदाराना शॉट्स भारी पड़े

जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी के कप्तान इयोन मॉर्गन के फैसले को सही साबित कर दिखाया. पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल का दोनों ने भरपूर फायदा उठाया. ऐसी पिच पर जब संयम से खेलने की जरूरत थी, भारत के अधिकांश बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए.

अय्यर ने हालांकि तेजी से पिच के अनुकूल ढलते हुए टीम को 100 रन के पार पहुंचाया. उन्होंने 48 गेंदों की पारी में 8 चौके और एक छक्का जड़ा. उन्होंने 67 रन बनाए, जो टी20 में उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है. वह आखिरी ओवर में आउट हुए.

आदिल राशिद से बॉलिंग शुरू कर चौंकाया

इंग्लैंड ने गेंदबाजी की शुरुआत लेग स्पिनर आदिल राशिद से कराके टीम इंडिया को चौंका दिया. राशिद ने न सिर्फ किफायती गेंदबाजी की, बल्कि मेजबान कप्तान विराट कोहली (0) का कीमती विकेट भी लिया. वहीं, सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (एक) को आर्चर ने पवेलियन भेजा.

