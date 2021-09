Ind vs Eng: 5वां टेस्ट मैच रद्द होने के बाद BCCI ने ECB के सामने की ये पेशकश

क्रिकेट फैन्स भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के पांचवें मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन कोरोना वायरस ने मैनचेस्टर में होने वाले इस मुकाबले का मजा किरकिरा कर दिया. टीम इंडिया के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया है.

योगेश परमार गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन को भी रद्द कर दिया गया था. इसके बाद पांचवें टेस्ट को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया था. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का गुरुवार को ही RT-PCR टेस्ट किया गया, जो निगेटिव आया, जिसके बाद टेस्ट मैच खेलने का रास्ता साफ हुआ.

लेकिन शुक्रवार को मुकाबले के शुरू होने से पहले जानकारी आई कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच को रद्द किया जा रहा है. बाद में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि पांचवां टेस्ट मैच रद्द हो गया है.

In lieu of the strong relationship between BCCI and ECB, the BCCI has offered to ECB a rescheduling of the cancelled Test match (the 5th test match scheduled at Manchester). Both the Boards will work towards finding a window to reschedule this Test match: BCCI #ENGvIND pic.twitter.com/ykutn8EuHk