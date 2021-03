Ind vs Eng: विराट ब्रिगेड को 'सेमीफाइनल' में बाजी मारने के लिए टीम में करने होंगे ये बदलाव

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का आज चौथा मैच खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला ये मैच भारत के लिए बेहद अहम है. भारत के लिए ये मैच 'सेमीफाइनल' से कम नहीं है. सीरीज जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उसे ये मैच हर हाल में जीतना होगा.

तीसरे मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम में आज बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ओपनर केएल राहुल की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज को टीम में शामिल किया जा सकता है. विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम आज रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ ओपनिंग कर सकती है. वहीं, पिछले मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली की तीसरे नंबर पर वापसी हो सकती है.

