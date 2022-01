ICC Test Ranking: भारत को हराने वाले डीन एल्गर की लंबी छलांग, पंत-पुजारा-रहाणे भी फायदे में

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है. इसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान और बल्लेबाज डीन एल्गर ने लंबी छलांग लगाते हुए टॉप-10 में जगह बना ली है. उनके अलावा न्यूजीलैंड के भी तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने बॉलिंग रैंकिंग में 6 पायदान की लंबी छलांग लगाई और टॉप-5 में पहुंच गए हैं.

इनके अलावा बल्लेबाजों में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को भी फायदा हुआ है. यह तीनों ही एक-एक पायदान ऊपर आ गए हैं. जबकि टेस्ट टीम के उपकप्तान केएल राहुल और ओपनर मयंक अग्रवाल को एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है.

डीन एल्गर टॉप-10 में पहुंचे

डीन एल्गर ने टीम इंडिया के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट में नाबाद 96 रन की पारी खेली थी और साउथ अफ्रीका को टेस्ट जिताया था. इस पारी के बदौलत एल्गर को 4 पायदान का फायदा हुआ और वे अब 10वें नबंर पर काबिज हो गए हैं. बल्लेबाजों की टॉप-10 रैंकिंग में भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा ही काबिज हैं. रोहित 5वें और कोहली 9वें नंबर पर हैं. जबकि ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन टॉप पर काबिज हो गए हैं.

गेंदबाजों में जेमिसन को तगड़ा फायदा

कीवी तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने बांग्लादेश के खिलाफ दो घरेलू टेस्ट में 8 विकेट झटके हैं. इसका उन्हें तगड़ा फायदा मिला. जेमिसन 6 पायदान की छलांग के साथ गेंदबाजों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेसर पैट कमिंस टॉप पर काबिज हैं. टॉप-10 गेंदबाजों में अश्विन अकेले भारतीय हैं.

