ICC Test Ranking: टॉप-10 से बाहर होने की कगार पर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह को बम्पर फायदा

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (16 मार्च) को खिलाड़ियों की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है. इसमें पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को भारी नुकसान हुआ है और वह अब टॉप-10 से बाहर होने की कगार पर आ गए हैं. जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रैंकिंग में बम्पर फायदा हुआ है.

कोहली पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. वह 30, 40 के स्कोर तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं. कोहली पिछले दो साल से शतक नहीं लगा पाए हैं. उन्हें रैंकिंग में 4 पायदान का नुकसान हुआ है. कोहली 742 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं. एक और गिरावट उन्हें टॉप-10 से बाहर भी कर सकती है.

बुमराह ने लगाई 6 पायदान की लम्बी छलांग

वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 6 पायदान का फायदा हुआ है. वह लम्बा छलांग के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. बुमराह के 830 पॉइंट्स हैं. बुमराह ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की 4 पारियों में कुल 10 विकेट झटके हैं. इस दौरान उन्होंने दूसरे टेस्ट की चौथी पारी में 24 रन देकर 5 विकेट भी झटके थे. इसी का बुमराह का बम्पर फायदा मिला है.

