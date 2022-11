ICC T20 World Cup 2024: ICC का बड़ा फैसला, बदल दिया टी-20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, अब इतनी टीमें होंगी शामिल

टी20 वर्ल्ड कप 2022 की समाप्ति में अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) अभी से अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट गई है. आईसीसी ने साल 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए हैं. 2024 का टी20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की मेजबानी में खेला जाना है और इसमें 20 टीमें भाग लेने वाली हैं.

ऐसा रहेगा अगले वर्ल्ड कप का फॉर्मेट

20 टीमों वाला टूर्नामेंट कुल नॉकआउट समेत कुल तीन स्टेज में खेला जाएगा. सभी टीमों 20 टीमों को 4-4 के कुल 5 ग्रुप में बांटा जाएगा. हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर-8 में प्रवेश करेगी. इसके बाद फिर सभी आठ टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा. सुपर-8 स्टेज में दोनों ग्रुप की दो-दो शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी. दो सेमीफाइनल मुकाबले के जरिए दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी.

यानी कि अगला टी20 वर्ल्ड कप हालिया टी20 वर्ल्ड कप की तुलना में काफी अलग होगा और उसमें क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेले जाएंगे और ना ही सुपर-12 स्टेज होगा. हालिया टी20 वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 8 टीमों को सीधे सुपर-12 स्टेज के लिए एंट्री मिली थी. वहीं, 4 चार टीमों ने क्वालिफाइंग राउंड के जरिए सुपर-12 में जगह बनाई थी.

