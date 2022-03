ICC Ranking: वनडे रैंकिंग में कैप्टन रोहित शर्मा को नुकसान, बाबर आजम टॉप पर, जानिए विराट कोहली का हाल

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (23 मार्च) को खिलाड़ियों की ताजा वनडे रैंकिंग (ODI Ranking) जारी की है. इसमें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान झेलना पड़ा है. जबकि पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम टॉप पर काबिज हैं. वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी अपने दूसरे नंबर पर बरकरार हैं.

दरअसल, बल्लेबाजों की रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक एक पायदान फायदे के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं. रोहित शर्मा एक पायदान फिसलकर चौथे नंबर पर आ गए हैं.

बेयरस्टो और वॉर्नर को भी नुकसान

इनके अलावा साउथ अफ्रीका के ही रासी वैन डेर डुसेन ने दो पायदान की छलांग लगाई और छठे नंबर पर आ गए हैं. इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो 7वें और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर 8वें नंबर पर फिसल गए. दोनों को एक-एक पायदान का नुकसान हुआ. इनके अलावा टॉप-10 में एरॉन फिंच, फखर जमान, जो रूट अपने-अपने पायदान पर बरकरार हैं.

कगिसो रबाडा की टॉप-10 में एंट्री

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा का शानदार प्रदर्शन रहा. उन्होंने 5 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए टॉप-10 में एंट्री की है. वह आठवें नंबर पर आ गए हैं. गेंदबाजों के टॉप-10 में ज्यादा हलचल नहीं हुई है. ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क 9वें और अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान 10वें नंबर पर फिसल गए हैं. दोनों को एक-एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा. टॉप-10 गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह अकेले भारतीय हैं, जो छठे नंबर पर बरकरार हैं.

