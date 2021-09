ICC T20 रैंकिंग: कोहली को एक स्थान का फायदा, KL राहुल छठे नंबर पर बरकरार

आईसीसी की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ है. विराट अब 717 रेटिंग अंकों के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, केएल राहुल छठे स्थान पर बरकरार हैं. राहुल के कुल 699 रेटिंग अंक हैं. टी20 रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मलान 841 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम दूसरे और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच तीसरे स्थान पर बरकरार हैं. बाबर के 819, जबकि फिंच के 733 रेटिंग प्वाइंट्स हैं.

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा पहुंचा है. डिकॉक टी20 रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाते हुए आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं. गौरतलब है कि डिकॉक ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में 153 की औसत से 153 रन बनाए थे. डिकॉक के हमवतन एडन मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स भी शीर्ष 20 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं.

🔹 Gains for Quinton de Kock 👏

🔹 Mustafizur Rahman rises up 🙌



This week's @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings has some big movements 📈



Details 👉 https://t.co/rxcheDGCjM pic.twitter.com/83AUWRMqwf