Haris rauf wicket celebration: हैंड सैनेटाइज और मास्क ऑन, पाकिस्तानी बॉलर का गजब सेलिब्रेशन, Video

Haris rauf wicket celebration: कोरोना काल के इस दौर में अलग-अलग देशों में क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बिग बैश लीग खेली जा रही है, जहां कई बड़े सितारे हिस्सा ले रहे हैं. मंगलवार को इसी लीग में एक पाकिस्तानी बॉलर ने गजब का सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.



पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ ने जब विकेट लिया, तब उसके बाद हाथ सैनिटाइज़ करने का मैसेज दिया और तुरंत जेब से निकालकर मास्क पहन लिया. पिच पर ही इस तरह का सेलिब्रेशन पहली बार ही किसी को देखने को मिला, जहां जश्न के साथ-साथ एक मैसेज भी दे दिया गया.

"Cleanly" taken for Haris Rauf's first wicket of the day... 😷🧼@KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/hLWA0XXoth