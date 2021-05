इंग्लैंड दौरे के लिए हार्दिक पंड्या के नाम पर चयनकर्ताओं ने नहीं किया विचार, ये है वजह

इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम का ऐलान शुक्रवार को हो गया. टीम में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को जगह नहीं मिली. हार्दिक इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा थे. हालांकि उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था.

हार्दिक पंड्या गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दो मैचों में बॉलिंग नहीं की थी. इसके बाद वह आईपीएल-14 में भी गेंद नहीं थामे. हार्दिक छोटे फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज टीम में जगह बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट टीम में चयन के लिए उन्हें गेंदबाजी करनी होगी.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘हार्दिक पंड्या अभी गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं है. इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें टीम में रखा गया था ताकि वह गेंदबाजी का भार संभालने के लिए तैयारी कर सकें लेकिन वह प्रयोग चला नहीं. इसलिए टेस्ट क्रिकेट के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया.’

हार्दिक पंड्या ने आखिरी टेस्ट मैच अगस्त 2018 में खेला था. साउथैम्पटन में खेले गए इस टेस्ट मैच में हार्दिक ने सिर्फ 1 विकेट लिए थे. वह बल्ले से भी कोई कमाल नहीं कर सके थे.

हार्दिक पंड्या का टेस्ट करियर

हार्दिक ने भारत के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं. उन्होंने 31.06 की औसत से 17 विकेट झटके हैं. वहीं, उन्होंने 31.29 की औसत से 532 रन बनाए हैं. हार्दिक के नाम 1 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज है.

20 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रकार: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रवींद जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मो. शमी, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव.

ICYMI - A look at #TeamIndia's squad for the inaugural ICC World Test Championship (WTC) final and the five-match Test series against England. 👇



Standby players: Abhimanyu Easwaran, Prasidh Krishna, Avesh Khan, Arzan Nagwaswalla pic.twitter.com/17J050QVT3