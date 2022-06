Hardik Pandya: 'वापस आएगा पुराना हार्दिक पंड्या, फैन्स तैयार रहें', स्टार ऑलराउंडर टीम इंडिया में वापसी को बेताब

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ब्लू जर्सी में वापसी करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. हाल ही में हार्दिक ने IPL 2022 में कप्तानी करते हुए नई टीम गुजरात टाइटन्स को चैम्पियन बनाया है. पीठ में चोट और सर्जरी के बाद वापसी करने वाले हार्दिक ने गेंद और बल्ले से भी कमाल दिखाया था.

गुजरात टाइटन्स ने हार्दिक का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें हार्दिक भावुक होकर वापसी की बात कहते दिखाई दे रहे हैं. फ्रेंचाइजी ने पोस्ट में लिखा- पुराना हार्दिक वापसी के लिए वापसी करेगा. वीडियो में भी हार्दिक यही कह रहे हैं कि फैन्स की वापसी हो गई है. वह तैयार रहे हैं अब पुराना हार्दिक भी वापसी करने वाला है.

'फ्रेंचाइजी के लिए जो किया, वही भारत के लिए करूंगा'

हार्दिक ने वीडियो में कहा, 'पुराना हार्दिक वापसी करेगा. अब फैन्स भी वापस आ गए हैं. ऐसे में अब मेरी वापसी का समय आ गया है. काफी सारे मैच खेले जाने हैं, जिनका मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. मैंने जो अपनी फ्रेंचाइजी (गुजरात टाइटन्स) के लिए किया है, वही मैं अब टीम इंडिया के लिए भी करना चाहता हूं.'

