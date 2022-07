Hardik Pandya, IND vs ENG T20: पंड्या पावर का तोड़ नहीं ढूंढ पाए अंग्रेज, बल्ले-बॉल से बरपाया कहर, बना डाला ये रिकॉर्ड

Hardik Pandya, IND vs ENG T20 Match: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अपने बल्ले और गेंद से इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर कहर बनकर टूटे हैं. हार्दिक ने पहले बल्ले से जवाब दिया और उसके बाद गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को चारों खाने चित कर दिया. इंग्लैंड को देखकर लगा कि उसके पास पंड्या पावर का कोई तोड़ ही नहीं था.

दरअसल, यह सब साउथैम्पटन टी20 मैच में हुआ. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के इस पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की. इस तरह सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है. इस मैच में हार्दिक पंड्या ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है.

पहले हार्दिक ने जमाई ताबड़तोड़ फिफ्टी

मैच में हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दरअसल, इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 198 रन बनाए थे. इस दौरान हार्दिक पंड्या ने 33 गेंदों पर 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने एक छक्का और 6 चौके जमाए. पंड्या का स्ट्राइक रेट 154.55 का रहा.

