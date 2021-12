Harbhajan singh: धावक बच्ची की दयनीय फोटो देख चौंके हरभजन, मदद के लिए आगे आए तो यूजर्स ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पर किसी न किसी बात से पीड़ित बच्ची, महिला या परिवार की मदद के लिए गुहार लगाई जाती रहती है. इसमें कई ऐसे भी होते हैं, जो इनकी मदद के लिए आगे आते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर कई बार पुरानी चीजों को भी लंबे समय तक वायरल किया जाता रहता है. इसमें कई दिग्गज गच्चा खा जाते हैं. ऐसा ही एक मामला भारतीय स्टार स्पिनर हरभजन सिंह के साथ भी हुआ है.

सोशल मीडिया पर यूजर ने धावक बच्ची की तस्वीर शेयर की. उस बच्ची ने पैरों में जूते नहीं पहने हैं. उसने टेप लगाकर रेस में दौड़ लगाई थी. इस फोटो को देखकर हरभजन ने जवाब देते हुए कहा कि कोई मुझे इस बच्ची की जानकारी उपलब्ध करा सकता है क्या. मैं उसकी पढ़ाई और खेल का खर्च उठाने के लिए तैयार हूं.

यूजर्स ने हरभजन को दी बच्ची के बारे में जानकारी

हरभजन की पोस्ट पर दूसरे यूजर्स ने जवाब दिया और उन्हें बताया कि यह मामला दो साल पुराना यानी 2019 का है. यूजर्स ने कुछ खबरों को भी शेयर किया, जिससे पता चला कि यह बच्ची फिलीपींस की है, जिसका नाम Rhea Bullos है. उसने इन्हीं टेप के सहारे प्रतियोगिता में तीन गोल्ड जीते थे.

पहले ही कई लोग बच्ची की मदद कर चुके

तस्वीर में दिख रही 13 साल की बच्ची ने अपने पंजों को जूतों की तरह ही पूरी तरह से टेप से लपेटा हुआ था. उसने जूतों के ऊपर नाइकी कंपनी का नाम और लोगो भी लगाया हुआ था. सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल होने के बाद कई लोगों ने उसकी मदद की और उसे नए जूते भी दिलाए. हरभजन सिंह की पोस्ट पर भी एक यूजर ने कमेंट करते हुए बताया कि इस बच्ची की मदद हो चुकी है.

