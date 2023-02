Hanuma Vihari: छा गया ये भारतीय बल्लेबाज, चोट लगी तो एक हाथ से कर दी गेंदबाजों की धुलाई

Hanuma Vihari: कहते हैं कि ना कि 'मंजिल उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है.' कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया है भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने. इस प्लेयर ने भारतीय घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में ऐसा हौसला दिखाया है, जिसके कायल फैन्स और बाकी दिग्गज भी हो गए हैं.

दरअसल, रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की टीमों के बीच मैच खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आंध्रा की टीम के कप्तान हनुमा विहारी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे.

विहारी ने एक हाथ से बाउंड्री लगाई

मैच के दौरान उनकी कलाई में फ्रैक्चर आ गया. इसके बावजूद विहारी ने दम दिखाया और फिर से बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे. साथ ही उन्हें एमपी के पेसरों के सामने दमदारी से एक हाथ से भी बल्लेबाजी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. विहारी ने 57 गेंदों में 27 रन बनाए, इस दौरान 5 चौके भी जमाए.

सोशल मीडिया पर हनुमा विहारी का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है. हनुमा विहारी वायरल वीडियो में तेज गेंदबाज आवेश खान की बॉल पर एक हाथ से बाउंड्री लगाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो पर कमेंट्स करते हुए फैन्स उन्हें वॉरियर कह रहे हैं.

WARRIOR VIHARI!



Broke his wrist and batted left handed with 1 hand! What a true fighter!@Hanumavihari showed the same spirit in Australia and now at the Ranji game. Incredible. #HanumaVihari pic.twitter.com/hMQailJYFi