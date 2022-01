Gautam Gambhir Corona Positive: गौतम गंभीर कोरोना पॉजिटिव, सम्पर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील

Gautam Gambhir Corona Positive: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. गौतम गंभीर ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने सम्पर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है.

गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा है कि हल्के लक्षण पाए जाने के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. जो भी लोग मेरे सम्पर्क में आए हैं, वह सभी अपना टेस्ट करवा लें और सुरक्षित रहें. गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद भी हैं.

After experiencing mild symptoms, I tested positive for COVID today. Requesting everyone who came into my contact to get themselves tested. #StaySafe