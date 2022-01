Shoaib Akhtar On Virat Kohli: विराट कोहली की खराब फॉर्म पर बोले शोएब अख्तर, '120 सेंचुरी के बाद शादी करनी चाहिए थी'

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विराट कोहली के परफॉर्मेंस और उनकी शादी पर बयान दिया. अख्तर ने कहा कि कोहली ने जल्दी शादी कर ली है. शादी का दबाव ही है, जिसका असर उनके परफॉर्मेंस पर पड़ा है. अख्तर ने कहा कि कोहली को 120 शतक लगाने के बाद ही शादी करने का फैसला करना चाहिए था.

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अख्तर से एएनआई ने पूछा कि हाल ही में विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आमने-सामने आए थे. यह कितना गलत है? इस पर अख्तर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कितना सही था और कितना गलत, लेकिन जो हो गया, सो हो गया. अब यहां से आगे कैसे चलना है. यह सोचना चाहिए.

... कोहली पर परफॉर्मेंस का दबाव होगा

अख्तर ने कहा कि विराट कोहली के हाथ में बल्ला है. उसके पास मौके हैं. अब यहां से उसे तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में ड्रॉप तो नहीं होना है. यह ना हो कि किसी शॉर्ट फॉर्मेट या लॉन्ग फॉर्मेट में ड्रॉप हो जाए. अब यह दबाव तो उस पर रहेगा. अब उस पर परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा. मैं तो चाहता था कि वह 120 सेंचुरी लगाए. कप्तान भी न बने और शादी भी खेलने के बाद ही करे.

'मैं हिंदुस्तान में होता तो कभी शादी नहीं करता'

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने कहा कि यदि आप हिंदुस्तान में स्टार हो तो... यदि मैं हिंदुस्तान में स्टार होता तो, मैं यहां फास्ट बॉलर होता तो मैं तो कभी भी शादी नहीं करता. मैं क्रिकेट पर फोकस करता और 400 विकेट लेता. मैं अपने जिम्मेदारियों को कभी भी नहीं बढ़ाता. यह मेरा निजी फैसला होता. हालांकि, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है.

#WATCH | Performance pressure is there on him (Virat Kohli) ...I wanted him to marry...after scoring 120 centuries...I wouldn't have married...had I been in his place... anyway, that's his personal decision..: Former Pakistan fast bowler Shoaib Akhtar on Virat Kohli (23.01) pic.twitter.com/aGRi82kxxE