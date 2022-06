European Cricket Viral Video: पिच के इर्द-गिर्द ही घूमती रही बॉल, बल्लेबाजों ने ले लिए 3 रन, हंसा देगा ये Video

क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे पल देखने को मिलते हैं, जहां हर किसी की हंसी छूट जाती है. कुछ कॉमेडी ऑफ एरर्स तो ऐसे भी होते हैं, जहां देखने वालों के दिमाग भी चकरा जाए. ऐसा ही कुछ हुआ है यूरोपियन लीग में. यहां बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा किया जिस देख हर कोई हैरान रह गया.

दरअसल, यूरोपियन लीग में जब एक मैच चल रहा था तब बॉल पिच के इर्द-गिर्द ही रही, कभी विकेटकीपर तो कभी बॉलर के पास. और इस बीच में क्रीज़ पर खड़े बल्लेबाजों ने तीन रन दौड़कर ले लिए. ये नज़ारा देख हर कोई हैरान था, कमेंटेटर भी अपना माथा पकड़ बैठे.



इस वाकये का वीडियो वायरल है, लेकिन ये पूरा ड्रामा कैसे हुआ... हम आपको बताते हैं.

