Delhi Metro Timing Ind-Sa T20 Match: दिल्ली मेट्रो आज दे रही धोखा, जानें स्टेडियम तक के लिए किस लाइन पर कब मिलेगी आखिरी ट्रेन

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका (Ind Vs Sa) के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज होने वाला है. पहला मैच आज ही दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं. स्टेडियम में फैन्स को एंट्री दी जाएगी, ऐसे में दिल्ली सरकार ने मेट्रो के टाइमिंग में भी बदलाव किया है.

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की टाइमिंग को करीब एक घंटा के लिए बढ़ाया गया है, ताकि फैन्स को स्टेडियम से बाहर निकलकर घर या होटल पहुंचने में कोई परेशानी ना हो. हालांकि दूसरी ओर देखें तो मैच वाले दिन ही (9 जून) को मेट्रो सेवा काफी प्रभावित भी हुई.

ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी की वजह से सेवा बाधित

गुरुवार सुबह से ही द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा इलेक्ट्रोनिक सिटी/वैशाली से जोड़ने वाली ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी की वजह से कई मेट्रो ट्रेन देरी से चल रही थीं. यमुना बैंक स्टेशन के पास ओवरहेड वायर में दिक्कत आने के चलते बिजली सप्लाई बाधित हो गई. हालांकि, सुबह दस बजे के करीब इसे ठीक कर लिया गया, लेकिन अब भी मेट्रो समय पर नहीं चल रही है.

यात्रियों को करीब 20 से 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं, अन्य लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवा नॉर्मल है. ब्लू लाइन के लिए मेट्रो स्टेशन पर जमकर भीड़ देखने को मिल रही है. इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.

किस मेट्रो स्टेशन के पास है अरुण जेटली स्टेडियम

बता दें कि टी-20 मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, ऐसे में मैच के 11.30 तक खत्म होने की संभावना है. मैच की वजह से वायलट लाइन पर चलने वाली मेट्रो की टाइमिंग करीब एक घंटा आगे बढ़ाई गई है. अब कश्मीरी गेट से आखिरी मेट्रो रात के 12 बजे तक मिलेगी, जबकि राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन से 10.55 पर आखिरी मेट्रो निकलेगी. ऐसे में मैच वाले दिन दिल्ली मेट्रो कुल 48 एक्स्ट्रा चक्कर काटेगी.

मैच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. यह स्टेडियम दिल्ली मेट्रो की वायलट लाइन के पास है, स्टेडियम के सबसे करीब दिल्ली गेट और आईटीओ मेट्रो स्टेशन हैं. जो कि कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह वाली मेट्रो के बीच में पड़ते हैं.

दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर मैच वाले दिन आखिरी मेट्रो की क्या टाइमिंग होगी जानिए...

Red Line (L-1) Rithala-Shaheed Sthal New Bus Adda

पुरानी टाइमिंग

New Bus Adda – 11 PM

Rithala – 11 PM

मैच वाले दिन टाइमिंग

New Bus Adda –11.50 PM

Rithala – 00:00 (Midnight)

Yellow Line (L-2) Samaypur Badli-HUDA City Centre

पुरानी टाइमिंग

Samaypur Badli – 11 PM

HUDA City Centre – 11 PM

मैच वाले दिन टाइमिंग

Samaypur Badli – 11.50 PM

HUDA City Centre – 11.20 PM

Blue Line (L-3/4) Dwarka Sec-21-NOIDA Electronic City/Vaishali

पुरानी टाइमिंग

NOIDA Electronic City – 10.52 PM

Vaishali – 11 PM

Dwarka Sec-21 (towards NOIDA)- 10.32 PM

Dwarka Sec-21 (Towards Vaishali) – 10.50 PM

मैच वाले दिन टाइमिंग

NOIDA Electronic City – 11.25 PM

Vaishali – 11.30 PM

Dwarka Sec-21 (towards NOIDA)- 11.10 PM

Dwarka Sec-21 (Towards Vaishali) – 11.20 PM

Green Line (L-5) Inderlok/Kirtinagar-Brig.Hoshiar Singh



पुरानी टाइमिंग

Kirtinagar - 11 PM

Inderlok – 11 PM

Brig. Hoshiar Singh (for Inderlok) – 10.40 PM

Brig. Hoshiar Singh (For Kirtinagar) – 10.46 PM

मैच वाले दिन टाइमिंग

Kirtinagar – 12.30 AM

Inderlok – 12.20 AM

Brig. Hoshiar Singh (for Inderlok) – 11.30 PM

Brig. Hoshiar Singh (For Kirtinagar) – 11.35 PM

Violet Line (L-6) Kashmere Gate – Raja Nahar Singh



पुरानी टाइमिंग

Kashmere Gate – 11 PM

Raja Nahar Singh – 10.36 PM



मैच वाले दिन टाइमिंग

Kashmere Gate – 00.00 (Midnight)

Raja Nahar Singh – 10.55 PM

Pink Line (L-7)

Majlis Park-Shiv Vihar



पुरानी टाइमिंग

Majlis Park – 11 PM

Shiv Vihar – 11 PM



मैच वाले दिन टाइमिंग

Majlis Park – 11.40 PM

Shiv Vihar – 11.40 PM

Magenta Line (L-8) Janakpuri (W) – Botanical Garden



पुरानी टाइमिंग

Janakpuri (W) – 11 PM

Botanical Garden – 11 PM



मैच वाले दिन टाइमिंग

Janakpuri (W) – 12.40 AM

Botanical Garden– 12.30 AM