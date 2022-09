England Women vs India Women: बैटिंग-बॉलिंग में फेल, खराब फील्डिंग, इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को हराया

England Women vs India Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां टीम इंडया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत बेहद खराब की है. सीरीज के पहले ही मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है.

चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में भारत की खराब बैटिंग और बॉलिंग के साथ बेहद खराब फील्डिंग भी देखी गई. कई कैच छोड़े और रन-बाउंड्री पर भी अंकुश नहीं लगा सके. भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर ने भी बेहद खराब प्रदर्शन किया.

इंग्लैंड की महिला टीम ने हाल ही में 'द हंड्रेड बॉल टूर्नामेंट' खेला है. उसे इसी का फायदा मिला. इंग्लैंड टीम ने 133 रनों के टारगेट को एक विकेट गंवाकर सिर्फ 13 ओवरों में ही हासिल कर लिया. इस जीत में ऑफ स्पिनर साराह ग्लेन ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 23 रन देकर 4 अहम विकेट लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर हुआ ढेर

बता दें कि मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की. शुरुआत तो ठीकठाक ही मिली, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने काम खराब कर दिया. एक समय भारतीय टीम के 8.2 ओवर में 2 विकेट पर 55 रन थे. मगर यहां से विकेट गिरना शुरू हुए, तो भारतीय टीम संभल ही नहीं सकी और कुल 132 रन ही बनाए. साराह ग्लेन ने 23 रन देकर 4 विकेट लिए

That's that from the first T20I.



England chase down the target in 13 overs. Win by 9 wickets and go 1-0 up in the series.



Scorecard - https://t.co/F0BWspRvjN #ENGvIND pic.twitter.com/PV1MUjExDs