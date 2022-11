England vs Sri lanka T20 World Cup: आज मिलेगी सेमीफाइनल की दूसरी टीम, इंग्लैंड के जीतते ही ऑस्ट्रेलिया होगा बाहर

England vs Sri lanka T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन अब सेमीफाइनल में एंट्री करने की दहलीज पर है. इस सीजन की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम न्यूजीलैंड बनी है. जबकि दूसरी टीम का फैसला आज हो जाएगा. यह दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया हो सकती है.

दरअसल, सुपर-12 में ग्रुप-1 में आज (5 नवंबर) इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच सिडनी में मैच खेला जाएगा. इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच में सिर्फ जीत जरूरी है. वह किसी भी तरह जीते. यदि इंग्लैंड जीतता है, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा. साथ ही ग्रुप-1 से न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा.

सेमीफाइनल के लिए आज इंग्लैंड को सिर्फ जीत जरूरी

यदि इस मैच में श्रीलंका जीत दर्ज करता है, तो फिर वह और इंग्लैंड दोनों ही बाहर हो जाएंगे. उस स्थिति में फिर ग्रुप-1 से न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. बता दें कि इस वक्त ग्रुप-1 की टेबल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बराबर 7-7 पॉइंट्स हैं. कीवी टीम बेहतरीन नेट रनरेट के चलते पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है.

It's a do-or-die clash for England as they take on Sri Lanka at the SCG



