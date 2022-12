ENG vs PAK 2nd Test: पाकिस्तानी गेंदबाज ने डेब्यू पर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, अंग्रेजों को अपनी फिरकी से किया पस्त

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अबरार अहमद का जलवा देखने को मिला है. अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे पाकिस्तानी बॉलर अबरार अहमद ने इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में नचाते हुए शुरुआती सात विकेट झटक लिए. अबरार मुकाबले के पहले दिन यानी कि शुक्रवार को जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, विल जैक्स और बेन स्टोक्स को अपना शिकार बनाया.

इस शानदार गेंदबाजी के चलते दाएं हाथ के लेग-स्पिनर अबरार अहमद ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल, 24 साल के अबरार अपने टेस्ट डेब्यू पर पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तान के महज 13वें गेंदबाज बन गए हैं. मुल्तान 16 साल के बाद कोई टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है, ऐसे में अबरार अहमद ने पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले को यादगार बना दिया है.

What a ball to get your first Test wicket! 👏



Immediate impact by Abrar Ahmed 🎯#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/8tvnuGFzyo