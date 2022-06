Eng Vs Nz: स्लिप में 1-2 नहीं 6 फील्डर...इंग्लैंड की टीम पर दिखने लगा ब्रैंडन मैक्कुलम का असर

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा टेस्ट मैच अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. पहले ही दिन 17 विकेट गिरने के बाद दूसरे दिन भी मैच में कई बार उथल-पुथल देखने को मिली. इस बीच टेस्ट मैच की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो टेस्ट मैच की खासियत दिखाती है.



यहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दौरान 6 स्लिप लगाई हुई हैं, जो उसकी अग्रेसिव फील्डिंग को दिखाता है. क्रिकेट फैन्स इस तस्वीर को लेकर काफी इमोशनल हो गए और लंबे वक्त बाद ऐसी तस्वीर देखकर खुश हुए.

टेस्ट क्रिकेट में स्लिप में चार फील्डर तक देखे जाते हैं, लेकिन 6 फील्डर दिखना काफी अलग होता है. लेकिन इंग्लैंड की नई टीम को देखें तो यह बदलाव साफ दिखता है. इंग्लैंड टेस्ट टीम को हाल ही में नया टेस्ट कोच मिला है, ब्रैंडन मैक्कुलम.

Test cricket is back with Jimmy 🐐 bowling with SIX slips . What a sight . #ENGvNZ pic.twitter.com/66PRL59KvY

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम अपनी कप्तानी के वक्त भी आक्रामक रवैये को लेकर जाने जाते थे. मैक्कुलम ने कई बार विरोधी टीम पर हमला करने के लिए वनडे में भी 4-4 स्लिप फील्डर लगाए हैं.

Gorgeous English weather, Lords, great crowd, six slips and Jimmy Andersen back to his best, test cricket is beautiful isn’t it! pic.twitter.com/aKknbJFuR9