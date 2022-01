Ashes: चौथे टेस्ट के पहले दिन बारिश का खलल, ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट पर 126 रन

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में बारिश की खलल पड़ गई. पहले दिन (बुधवार) का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीन विकेट खोकर 126 रन बना लिए. बारिश के कारण पहले दो सेशन में सिर्फ 21 ओवर फेंके जा सके, जबकि आखिरी सत्र में रन तेजी से बने और दो विकेट भी गिरे.

पहले दिन का खेल समाप्त होने पर स्टीव स्मिथ 6 और उस्मान ख्वाजा 4 रन बनाकर नाबाद रहे. बारिश के कारण खेल 30 मिनट की देरी से शुरू हुआ था. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. आगे और बारिश के कारण पहले सत्र में 12 .3 ओवर ही फेंके जा सके.

ब्रॉड ने एशेज में 8वीं बार वॉर्नर का विकेट लिया

हैरिस और डेविड वॉर्नर ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े. खराब फॉर्म के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर रहे स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने चयन को सार्थक करते हुए इंग्लैंड को 21वें ओवर में सफलता दिलाई और वॉर्नर को दूसरी स्लिप में जाक क्रॉले के हाथों लपकवाया. वॉर्नर ने 72 गेंद में छह चौकों की मदद से 30 रन बनाए. ब्रॉड ने पिछले सात एशेज टेस्ट में आठवीं बार वॉर्नर का विकेट लिया.

हैरिस और लाबुशेन ने रनगति को बढ़ाया

लाबुशेन के क्रीज पर आने के बाद 22वें ओवर की चार गेंदें फेंके जाने के बाद ही बारिश फिर शुरू हो गई. दूसरे सत्र में नौ ओवर का ही खेल हो सका. चाय के बाद खेल बहाल होने पर हैरिस और लाबुशेन ने रनगति को बढ़ाया. हैरिस ने 38 रन बनाए, लेकिन वॉर्नर की तरह ही अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. जिम्मी एंडरसन की गेंद पर उन्होंने पहली स्लिप में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को कैच थमाया.

Stumps on day one in Sydney 🏏



Australia lose three wickets after a disciplined bowling performance from England. #AUSvENG | #WTC23 | #Ashes pic.twitter.com/ZZ7IpsDXQB