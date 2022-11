Pak Vs Eng: पाकिस्तान पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 14 मेंबर 'अज्ञात वायरस' से संक्रमित, कल शुरू होनी है सीरीज

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 1 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ पर बड़ा संकट आ गया है. मैच से एक दिन पहले ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स समेत टीम के कुल 14 सदस्य एक अज्ञात वायरस का शिकार हो गए हैं. रावलपिंडी में टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले यह खबर सामने आई है, खिलाड़ियों को आराम करने को कहा गया है और अब टेस्ट मैच पर संकट है.



BBC स्पोर्ट्स के मुताबिक, जिन 14 सदस्यों को इन्फेक्शन हुआ है उनमें से आधे खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स हैं. इंग्लैंड ने तीन टेस्ट मैच की सीरीज़ के लिए 15 खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजा है, इनमें से करीब आधे खिलाड़ी इन्फेक्शन से ग्रसित हैं. ऐसे में पहला टेस्ट मैच कैसे होगा, अभी यह साफ नहीं है.

Around 14 members of the travelling party, including captain Ben Stokes, have been advised to rest at their hotel.#BBCCricket