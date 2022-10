नस्लवाद... क्रिकेट बदनाम... इंग्लैंड बोर्ड ने इन 5 खिलाड़ियों को लगाई फटकार

नस्लवाद जैसे मामलों को उजागर करने और सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट शेयर करने जैसे मामलों को लेकर इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी सवालों के घेरे में थे. अब इन सभी को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कड़ी फटकार लगाई है.

कुछ समय पहले ही अजीम रफीक ने सोशल मीडिया के जरिए इंग्लैंड क्रिकेट में फैले नस्लवाद के मामलों को उजागर किया था. इनके अलावा भी 4 अन्य खिलाड़ी काउंटी टीम समरसेट के तेज गेंदबाज जैक ब्रूक्स, यॉर्कशायर के कोच एंड्रयू गाले और महिला खिलाड़ी इव जोन्स और डेनी व्याट हैं.

सभी खिलाड़ियों ने अपनी गलती स्वीकार की

इन सभी पाचों खिलाड़ियों को इंग्लैंड बोर्ड की अनुशासन समिति ने कड़ी फटकार लगाई है. हालांकि अजीम रफीक ने इस फैसले को स्वीकार किया है. बता दें कि इन सभी खिलाड़ियों को कोई और कार्रवाई नहीं झेलनी पड़ेगी. यह उन सभी के लिए आखिरी वॉर्निंग है. इसके बाद कोई गलती होती है, तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

रफीक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, '2011 में मैंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, उसको लेकर ईसीबी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्हें मैं स्वीकार करता हूं. सीडीसी के फैसले पर आप मेरे द्वारा कोई शिकायत नहीं सुनेंगे. यह सही भी है. मैं यह पूरी तरह से स्वीकार करता हूं. मैं एक बार फिर यहूदी समुदाय से माफी मांगता हूं.'

BREAKING NEWS: The ECB have announced that five current and former players have been officially reprimanded for historical social media posts which the Cricket Discipline Commission have found to be racist. pic.twitter.com/OFpXN2kXhW