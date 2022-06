Eng Vs Nz: बीच टेस्ट में ही कोरोना पॉजिटिव हुआ प्लेयर, दूसरे मैच से रिप्लेसमेंट बुलाना पड़ा

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है. मैच का तीसरा दिन शुरू होने से पहले इंग्लैंड के विकेटकीपर बेन फोक्स (Ben Foakes) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. वह प्लेइंग-11 का हिस्सा थे और बीच टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए. ऐसे में इंग्लैंड को अब टीम में बदलाव करना पड़ा और सैम बिलिंग्स ने उनकी जगह ली है.

बेन फोक्स के कमर में दर्द था, ऐसे में वह शनिवार को विकेटकीपिंग नहीं कर पाए थे. उनकी जगह जॉनी बेयरस्टॉ ने विकेटकीपिंग की थी, लेकिन बाद में जब उनका कोविड टेस्ट हुआ तब वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए.

आईसीसी के नियमानुसार, अगर किसी मैच के दौरान कोई प्लेयर ऐसे पॉजिटिव पाया जाता है तो रिप्लेसमेंट किया जा सकता है. इसी नियम के तहत सैम बिलिंग्स को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. सैम बिलिंग्स काउंटी का मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त पर अब वह सीधा इंग्लैंड टीम में एंट्री लेंगे और विकेटकीपिंग करेंगे.

Get well soon, Foakesy 🙏



Welcome to the group, Bilbo 👋



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvNZ 🇳🇿