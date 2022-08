ENG vs SA Test Bazball: साउथ अफ्रीका ने 3 दिन में निकाली 'बैज़बॉल' की हवा, वसीम जाफर ने उड़ाया इंग्लैंड का मज़ाक

ENG vs SA Test Bazball: जब से न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैक्कुलम इंग्लैंड टीम के कोच बने हैं, तब से इंग्लिश टीम के साथ 'Bazball' शब्द जुड़ गया है. यह काफी चर्चा में भी है. यह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की आक्रामक पारी के कारण 'Bazball' नाम जुड़ा है. इसके दम पर इंग्लैंड ने भारत और न्यूजीलैंड समेत कुछ टीमों को करारी शिकस्त भी दी है.

मगर अब इसी 'Bazball' की साउथ अफ्रीका ने हवा निकाल दी है. दरअसल, साउथ अफ्रीका टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने इंग्लिश टीम को तीन दिन में ही पारी और 12 रनों के अंतर से हरा दिया है.

वसीम जाफर ने इस तरह लिए मजे

इस हार के बाद से ही इंग्लैंड टीम को 'Bazball' के कारण ट्रोल होना पड़ रहा है. इसी कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी इस 'Bazball' का जमकर मजाक उड़ाया है. वैसे जाफर हमेशा ही इंग्लैंड टीम खासकर पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन को लेकर हमलावर रहे हैं. इस बार भी उन्होंने करारी हार के बाद इंग्लैंड टीम को जमकर ट्रोल किया है.

वसीम जाफर ने एक ट्वीट किया. इसमें 'Bazball' के साथ इंग्लैंड की हार पर मजाक बनाया है. जाफर ने पोस्ट में लिखा- ''चौथी पारी में Bazball ने कमाल किए हैं", SA (साउथ अफ्रीका) : कोई चौथी पारी नहीं होगी.' यानी जाफर कहना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने इस बार चौथी पारी में कमाल दिखाने वाले Bazball की हवा निकाल दी है. इस फॉर्मूले की एक नहीं चलने दी.

"Bazball has done wonders in the fourth inns"



SA: There will be no fourth inns. #ENGvSA