Sri lanka vs Afghanistan DRS Controversy: एशिया कप के पहले ही मैच में विवाद, अंपायर के फैसले पर भड़के फैन्स

Sri lanka vs Afghanistan DRS Controversy: एशिया कप 2022 सीजन का आगाज शनिवार (27 अगस्त) को हो गया है. पहला मैच ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जो काफी विवादित भी रहा. इस मैच में अफगानिस्तान ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

एशिया कप के इस पहले ही मैच में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. यह विवाद अंपायरिंग को लेकर हुआ, जिस पर फैन्स ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया. इस तरह की खराब अंपायरिंग को लेकर फैन्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं.

मैच में किस तरह और क्यों हुआ DRS विवाद?

दरअसल, मैच में श्रीलंका टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग के लिए मैदान में उतरी थी. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर की आखिरी दो बॉल पर कुसल मेंडिस और असलंका का विकेट गंवा दिया था. पारी का तीसरा ओवर तेज गेंदबाज नवील उल हक लेकर आए. उनके ओवर की आखिरी पथुम निसांका भी गुरबाज के हाथों कैच आउट हो गए. मगर यहां देखने वाली बात थी कि फील्ड अंपायर ने इसे नॉटआउट करार दिया.

इस पर अफगानिस्तान टीम ने DRS ले लिया. यहां थर्ड अंपायर ने रीप्ले में देखने के बाद पाया कि बॉल बैट के पास से निकलकर जा रही है और बिल्कुल हल्का सा किनारा लगा है. जबकि टीवी में देखने वाले फैन्स का मानना है कि बैट का किनारा नहीं लगा है. ऐसे में यह फैसला तो विवादास्पद होना ही था. मगर थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया. यह फैसला सुनकर श्रीलंकाई खिलाड़ी और फैन्स काफी हैरान हुए.

फैसला सुनाने के बाद टीवी अंपायर ने कहा, 'मैंने पाया है कि बॉल जब बैट के पास से निकली, उस समय बल्ले का हल्ला सा किनारा लगा है.' मतलब यह था कि बॉल और बैट जब पास आए तो थोड़ी बहुत हरकत जरूर हुई, लेकिन पुख्ता कुछ देखने को नहीं मिला.

Guess what.. 3rd umpire is from India🙄 pic.twitter.com/k4YMl25RQL

What's happening third-umpire!



Chamika Karunaratne is not sure about the decision and so are we.#AFGvSL | #SLvsAFG pic.twitter.com/9VvKVg371Z