Odean Smith CPL 2022: वर्ल्ड कप से पहले इस बल्लेबाज ने दिखाया दम, एक ओवर में जड़े तड़ातड़ 5 छक्के, VIDEO

Odean Smith CPL 2022: अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही सभी टीमों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं. लगभग सभी टीमें घोषित भी हो चुकी हैं. इसी बीच वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ओडिन स्मिथ ने भी अपना दम दिखाया है.

ओडिन इस समय कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में खेल रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाए और एक ही ओवर में तड़ातड़ 5 छक्के लगा दिए. गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलते हुए स्मिथ ने जमैका तल्लावाह के खिलाफ यह पारी खेली.

प्रिटोरियस के ओवर में लगाए 5 छक्के

ओडिन स्मिथ ने गयाना की पारी के दौरान 18वें ओवर में 5 छक्के लगाए. यह ओवर साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मीगल प्रिटोरियस ने किया था. इसमें पहली और तीसरी बॉल पर स्मिथ ने दो छक्के लगाए. चौथी बॉल वाइड रही. इसके बाद ओडिन स्मिथ ने लगातार तीन बॉल पर फिर तड़ातड़ तीन छक्के जड़ दिए. इस तरह इस ओवर में कुल 31 रन बने.

मैच में ओडिन स्मिथ ने 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 16 बॉल पर 42 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने कुल 6 छक्के जमाए. ओडिन का स्ट्राइक रेट 262.50 का रहा. इस पारी के बदौलत गयाना टीम ने 8 विकेट पर 178 रन बनाए. शाई होप ने भी 60 रनों की पारी खेली.

