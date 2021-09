ब्रावो की टीम ने पहली बार जीता CPL का खिताब, सेंट लूसिया को दी शिकस्त

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने कैरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) के नौवें सीजन का खिताब जीत लिया है. बुधवार को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में ड्वेन ब्रावो की कप्तानी वाली पैट्रियट्स ने सेंट लूसिया किंग्स को तीन विकेट से हरा दिया. पैट्रियट्स की जीत के हीरो डोमिनिक ड्रेक्स (नाबाद 48 रन) रहे, जिन्होंने आखिरी गेंद पर एक रन लेकर टीम को यादगार जीत दिला दी.

वॉर्नर पार्क (सेंट किट्स) पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 159/7 रन बनाए थे. जवाब में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने 20 ओवरों में 160/7 रन बनाकर मैच जीत लिया. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का यह पहला सीपीएल खिताब है, वहीं, किंग्स की टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची थीं.

