गेल ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में मचाई तबाही, छक्का मारकर तोड़ा शीशा, Video

कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) -2021 का दूसरा मुकाबला सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच खेला गया. इस मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल भी खेल रहे थे. वह सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स की टीम का हिस्सा हैं. गेल मैच में तो कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन उनका एक सिक्स सुर्खियों में है.

क्रिस गेल ने पारी के 5वें ओवर में जेसन होल्डर की गेंद पर जोरदार छक्का मारा. उनके इस सिक्स से खिड़की का शीशा भी टूट गया. जेसन होल्डर की गेंद पर गेल हल्का सा आगे बढ़े और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया.

क्रिस गेल के इस छक्के को देखकर कमेंटेटर ने कहा कि ये गेंद जहां हम बैठे हैं ठीक उसके नीचे वाली खिड़की पर लगी है. गेल के इस छ्क्के से खिड़की के नीचे का शीशा टूट गया. क्रिस गेल ने इस मैच में केवल 1 ही छक्का लगाया. उन्होंने 9 गेंदों पर 12 रन बनाए.

A SMASHING HIT by the Universe Boss @henrygayle sees him with the @OmegaXL hit from match 2. #CPL21 #BRvSKNP #CricketPlayedLouder #OmegaXL pic.twitter.com/8001dFwNWQ