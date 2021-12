Ashes सीरीज पर कोरोना का साया, दूसरे टेस्ट से ठीक पहले बाहर किए गए नए कप्तान पैट कमिंस

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज पर भी अब कोरोना का साया मंडराने लगा है. दोनों टीम के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार (16 दिसंबर) से होना है. इससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के नए कप्तान पैट कमिंस को बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह अब स्टीव स्मिथ कमान संभालेंगे. जबकि ट्रेविस हेड को उपकप्तान बनाया गया. फिलहाल, सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम 1-0 से आगे है.

दरअसल, मैच से एक दिन पहले यानी बुधवार की शाम को पैट कमिंस डिनर करने के लिए एडिलेड के एक रेस्टोरेंट में गए थे. इसी दौरान वे किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए. ऐसे में साउथ ऑस्ट्रेलियाई प्रोटोकॉल के मुताबिक, अब पैट कमिंस को 7 दिन सख्त क्वारनटीन में रहना होगा. इसके चलते उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया.

CONFIRMED: Pat Cummins has been ruled out of the Adelaide Test.



Steve Smith will captain.



Michael Neser will debut. #Ashes