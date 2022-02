क्रिस गेल जबरदस्ती बने कराची किंग्स के हेड कोच, बोले- कोई बहस नहीं करेगा

क्रिकेट की दुनिया के यूनिवर्सल बॉस कहे जाने वाले वेस्टइंडीज के स्टार प्लेयर क्रिस गेल ने एक मजेदार ट्वीट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम कराची किंग्स का हेड कोच नियुक्त कर लिया है. यह फैसला उन्होंने खुद ही लिया है.

दरअसल, क्रिस गेल ने यह ट्वीट मजाकिया अंदाज में किया है. इसे एक तंज के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि पीएसएल 2022 सीजन में कराची किंग्स की हालत बेहद खराब हुई है. बाबर आजम की कप्तानी वाली इस टीम ने अब तक टूर्नामेंट में 9 में से सिर्फ एक ही मैच जीता और 8 मुकाबले हारे हैं.

ट्वीट में क्या लिखा क्रिस गेल ने?

42 साल के क्रिस गेल ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा- 'हाय पीएसएल लीग, मैं अगले सीजन से कराची किंग्स टीम का हेड कोच रहूंगा. अब इस मामले में कोई बहस नहीं होगी.' अपनी इस पोस्ट में क्रिस गेल ने पीएसएल और कराची फ्रेंचाइजी को भी टैग किया है. साथ ही हैशटैग के साथ यूनिवर्सल बॉस भी लिखा.

Hey @thePSLt20 - I will be the new head coach next season for @KarachiKingsARY.

There’s no argument in this one! #UniverseBoss 😊😉