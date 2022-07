Cheteshwar Pujara: गजब! काउंटी में लेग स्पिनर बने चेतेश्वर पुजारा, फिरकी से बल्लेबाजों को घुमाया, देखें पूरा ओवर

भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ खेल रही है, जो खिलाड़ी स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं उनमें से कई खिलाड़ी इस वक्त काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं. टीम इंडिया की टेस्ट टीम का हिस्सा चेतेश्वर पुजारा भी ससेक्स की ओर से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं.



यहां कुछ ऐसा हुआ जिससे फैन्स को हैरानी हुई जब अपनी सटीक बल्लेबाजी के लिए मशहूर चेतेश्वर पुजारा लेग स्पिनर बन गए. चेतेश्वर पुजारा ने ससेक्स के लिए एक ओवर डाला, जिसमें उन्होंने 8 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया.

Cheteshwar Pujara bowling 🤩



Every ball from his over for Sussex#LVCountyChamp pic.twitter.com/cJWjICfslO