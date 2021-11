Champions Trophy 2025: Pakistan में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी पर छाए संकट के बादल? ICC ने दिया जवाब

Champions Trophy 2025: पाकिस्तान में एक लंबे वक्त के बाद आईसीसी इवेंट होने जा रहा है. आईसीसी ने जिस शेड्यूल का ऐलान किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है. भारतीय क्रिकेट टीम इस इवेंट में हिस्सा लेगी या नहीं, अभी कुछ तय नहीं है. लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अब आईसीसी का बयान आया है.



आईसीसी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान में 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी बिल्कुल सही तरीके से होगी, किसी भी टीम को वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.



बता दें कि करीब 29 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई आईसीसी ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है. इससे पहले साल 1996 में पाकिस्तान में 50 ओवर के क्रिकेट वर्ल्डकप का आयोजन हुआ था, जो उसने भारत, श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से किया था.



पाकिस्तान में साल 2009 में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही यहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होना काफी कम हुआ है.

