राहुल तेवतिया की खुशी का ठिकाना नहीं, कहा- कोहली के साथ ड्रेसिंग रूप शेयर करने को बेकरार

IPL के 13वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल के एक ओवर में 5 छक्के जड़कर राहुल तेवतिया क्रिकेट की दुनिया का जाना माना नाम हो गए हैं. उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम भी मिला है. तेवतिया को इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह मिली है.

राहुल तेवतिया ने IPL के पिछले सीजन में 42.50 की औसत से 255 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 139.34 था. तेवतिया ने गेंदबाजी में भी जलवा बिखेरा था. लेग स्पिनर तेवतिया ने सीजन में 10 विकेट लिए थे. राहुल तेवतिया रणजी में हरियाणा की ओर से खेलते हैं. उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी. इसका खुलासा उन्होंने खुद किया.

उन्होंने कहा कि बतौर स्पिनर हरियाणा की टीम में शामिल होना मुश्किल था. तेवतिया ने कहा कि हरियाणा की टीम में अमित मिश्रा, जयंत यादव और यजुवेंद्र चहल जैसे स्पिनर पहले से हैं. 27 वर्षीय तेवतिया ने कहा कि हरियाणा की टीम में जगह पक्की करने से मुझे विश्वास मिला.

राहुल तेवतिया ने कहा कि हरियाणा की टीम में पहले से तीन दिग्गज स्पिनर थे. टीम में स्पिनरों के लिए जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो बहुत मुश्किल है. ऐसी टीम में जगह बना पाना और अच्छा प्रदर्शन करने से मेरे अंदर विश्वास आया. वहीं, टीम इंडिया में चुने जाने के बाद राहुल तेवतिया काफी खुश हैं. उन्होंने कहा कि वह विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को काफी उत्साहित हैं.

What time is it?



12

11 ^ 1

10 | 2 IT'S RAHUL

9 ⊙————> TEWATIA

8 4 TIME

7 5

6 https://t.co/2YKqgL3mRN