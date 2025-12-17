scorecardresearch
 
रिकॉर्ड तोड़ IPL बोली के एक दिन बाद...एशेज में कैमरन ग्रीन 'डक' पर आउट, फैन्स हैरान

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. हालांकि, एशेज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दो गेंदों पर आउट होकर शुरुआत निराशाजनक की.

कैमरन ग्रीन शून्य पर लौटे. (Photo, AFP_)

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन में सबसे बड़ी चर्चा बन गए, जब तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें अगले सीजन के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए भारी बोली लगाई. KKR और पांच बार की IPL विजेता चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच हुई बोली की जंग में ग्रीन की कीमत 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 25.20 करोड़ रुपये तक जा पहुंची.

KKR की यह बोली किसी भी विदेशी खिलाड़ी के लिए IPL ऑक्शन में अब तक की सबसे बड़ी है. इससे पहले यह रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपये) के नाम था.

हालांकि, IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के रूप में ग्रीन की शुरूआत उतनी खुशहाल नहीं रही. एशेज टेस्ट के तीसरे मुकाबले के पहले दिन वह खाता भी नहीं खोल पाए. वह दो गेंदों पर आउट हो गए. नंबर 5 पर बैटिंग करने आए ग्रीन ने जोफ्रा आर्चर की गेंद खेली, लेकिन मिड-विकेट पर ब्राइडन कार्स की जबरदस्त डाइविंग कैच ने उन्हें पवेलियन भेज दिया.

इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे इस मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी का फैसला किया और 83 ओवर में 8 विकेट खोकर 326 रन बनाए. विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 106 रन बनाए. आर्चर ने 3 विकेट निकाले.

KKR में शामिल होने के बाद कैमरन ग्रीन की प्रतिक्रिया-  KKR से जुड़ते ही ग्रीन ने कहा, 'मैं कोलकाता का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं. इडने गार्डन्स का माहौल अनुभव करना और इस साल अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं.'

KKR की नजर में ग्रीन

KKR के CEO वेंकी मैसूर के अनुसार, आंद्रे रसेल के रिटायरमेंट के बाद टीम को एक ऑलराउंडर की तलाश थी, और ग्रीन इसके लिए एकदम सही खिलाड़ी हैं. वेंकी ने कहा, ' ग्रीन ने पहले भी IPL में अनुभव हासिल किया है और हम जानते हैं कि वह बैट और बॉल दोनों में क्या कर सकते हैं. हमारी टीम के लिए यह बहुत खुशी की बात है.'

