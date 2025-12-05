scorecardresearch
 
स्टीव स्मिथ का नया जुगाड़... ब्रिस्बेन टेस्ट में आंखों के नीचे ब्लैक टेप? क्या है पूरा माजरा

ब्रिस्बेन में जारी एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आंखों के नीचे ब्लैक टेप (आई ब्लैक) लगाकर बल्लेबाजी करने उतरे. यह कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि फ्लडलाइट और पिंक बॉल से होने वाले ग्लेयर को कम करने और फोकस बढ़ाने का तरीका है.

स्टीव स्मिथ की नई तरकीब.... (Photo: Getty)
ब्रिस्बेन में जारी एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कुछ अलग करने का फैसला किया. बल्लेबाजी के लिए उतरते ही उनकी आंखों के नीचे नजर आया काला टेप... हां, आपने सही पढ़ा- यह कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि ग्लेयर और फ्लडलाइट से निपटने की रणनीति है! दर्शक और कैमरे दोनों ही स्मिथ के इस नए अंदाज पर फिक्स हो गए.

स्मिथ ने नेट्स में अभ्यास करते समय भी यह आई ब्लैक पहना था, उस दौरान कैमरे में कैद भी हुए. हालांकि स्मिथ ने बाद में पाया कि उन्होंने इस तकनीक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था. स्मिथ ने बताया कि उन्होंने इसे सही तरीके से लगाने के लिए वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल से सलाह ली.

डे-नाइट टेस्ट में फ्लडलाइट का इस्तेमाल होता है. यह टेप जिसे ‘आई ब्लैक’ कहते हैं, फ्लडलाइट और सूरज की रोशनी से होने वाले ग्लेयर को कम करने के लिए लगाया जाता है. डे-नाइट टेस्ट में पिंक बॉल के साथ खेलते समय यह बेहद मददगार साबित हो सकता है.

Shivnarine Chanderpaul
शिवनारायण चंद्रपॉल वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. (Photo: Getty)

स्मिथ ने मीडिया से खुद कहा था, 'मैंने चंद्रपॉल से पूछा कि वह चॉक या स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते थे...उन्होंने बताया कि वह स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते थे और यह ग्लेयर को करीब 65% तक कम कर देती हैं.'

आई ब्लैक का इस्तेमाल केवल क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि अमेरिकन खेलों- जैसे फुटबॉल, बेसबॉल और लैक्रोस में भी आम है. 1930 के दशक में बेसबॉल के दिग्गज बेब रुथ ने इसका इस्तेमाल किया, जबकि सात बार के सुपर बाउल विजेता टॉम ब्रैडी भी अपनी आंखों के नीचे पेंट लगाते रहे हैं.

ब्रिस्बेन के दर्शक अब सिर्फ स्मिथ की बल्लेबाजी ही नहीं, उनके नए ब्लैक टेप स्टाइल को देख उत्साहित हैं. क्या यह आई ब्लैक स्मिथ के लिए अगली बड़ी जीत का गेम चेंजर साबित होगा? मैच में ही पता चलेगा.

