ब्रिस्बेन टेस्ट में सैनी ने छोड़ा था मैदान, 40वें ओवर में वापस लौट आए

ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे और निर्णायक टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. बॉलिंग करते हुए तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा.

नवदीप सैनी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान 36वें ओवर में चोटिल हो गए. इस ओवर की पहली 5 गेंदें डालने के बाद नवदीप सैनी को मैदान छोड़ना पड़ा. इसके बाद बची हुई एक गेंद रोहित शर्मा ने डालीं. हालांकि इसके बाद नवदीप सैनी 40वें ओवर में मैदान पर वापस लौट आए.

Saini has to leave the field mid-over.



Let's hope he'll be able to return #AUSvIND pic.twitter.com/XjaGaWDJQN