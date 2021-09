जिम्बाब्वे के इस दिग्गज बल्लेबाज ने किया संन्यास का ऐलान, 17 साल का रहा करियर

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे के दिग्गजों बल्लेबाजों में शुमार हैं. टेलर ने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. अपने 17 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को उन्होंने विराम देने का फैसला किया है. टेलर ने संन्यास लेने की जानकारी ट्वीट करके दी.

वह आज यानी सोमवार को आयरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान पर उतरेंगे. टेलर ने ट्विटर पर एक तस्वीर के साथ अपना बयान शेयर किया है.

उन्होंने लिखा, 'भारी मन से मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि कल(13 सितंबर) मेरे प्यारे देश के लिए मेरा आखिरी मैच है. 17 साल के उच्च और अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखने के बाद भी मैं इसे दुनिया के लिए नहीं बदलूंगा. इसने मुझे विनम्र होना सिखाया है, हमेशा खुद को याद दिलाना कि मैं कितना भाग्यशाली था कि मैं इतने लंबे समय तक जिस स्थिति में था, उस पर रहा. शान से टीम का बैज पहनना और सब कुछ मैदान पर किया.'

टेलर ने आगे लिखा कि मेरा लक्ष्य हमेशा टीम को बेहतर स्थिति में छोड़ना था, क्योंकि जब मैं पहली बार 2004 में टीम में आया था तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ऐसा किया है. मैं दुनिया भर में मिली दोस्ती के लिए बहुत आभारी हूं, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में फिर से रास्ते पार करेंगे. जिम्बाब्वे क्रिकेट को, अवसर के देने लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि मैंने अपने देश को किसी न किसी रूप में गौरवान्वित किया है.

Forever grateful for the journey. Thank you 🙏 pic.twitter.com/tOsYzoE5eH