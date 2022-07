IND vs ENG T20 Match: 'जोस बटलर के खिलाफ रोहित शर्मा ने डरकर लिया था DRS', भुवनेश्वर कुमार ने खोला राज

IND vs ENG T20 Match: टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ उसी के घर में तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से कब्जा जमा लिया है. शनिवार को सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 49 रनों से जीत दर्ज की. जबकि पहला मैच 50 रनों के बड़े अंतर से जीता था.

इन दोनों ही मैच में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हीरो रहे. उन्होंने दोनों बार इंग्लिश टीम के कप्तान जोस बटलर को अपने जाल में फंसाकर शिकार बनाया है. दूसरे मैच में तीन विकेट लेने वाले भुवी ने बटलर को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया.

चहल-भुवी के बीच चली हंसी-मजाक में बात

मैच के बाद स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भुवी का इंटरव्यू लिया. इस दौरान चहल ने बटलर का विकेट याद दिलाते हुए कहा कि जब बैट का किनारा लगा तब मुझे मिडऑन तक आवाज आई थी. इस पर भुवनेश्वर ने कहा, 'उसकी आवाज सभी को आई थी, ऋषभ पंत को छोड़कर.'

