Ben Stokes Wicket: लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने लिया बदला, पहले ड्रॉप किया था बेन स्टोक्स का कैच, फिर खुद लिया विकेट

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पिछले साल कोरोना की वजह से रुकी इस सीरीज़ का यह आखिरी मैच है. शुरुआती दो दिनों में टीम इंडिया ने इस मैच पर पकड़ बना ली थी, तीसरे दिन इंग्लैंड ने पलटवार की कोशिश की. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर टीम को संभाला, लेकिन भारत के लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने इस जोड़ी को तोड़ दिया.



शार्दुल ठाकुर की बॉल पर जब बेन स्टोक्स ने अटैक करने की कोशिश की, तब वह जसप्रीत बुमराह को कैच थमा बैठे. बुमराह ने ज़बरदस्त कैच लपका और इंग्लैंड को झटका दिया. शार्दुल के लिए यह विकेट काफी अहम था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्होंने बेन स्टोक्स का कैच छोड़ा था.



A spectacular turnaround from Shardul Thakur.



Drops Ben Stokes off Shami's bowling and then picks up his wicket soon enough, courtesy an excellent catch from Jasprit Bumrah.



