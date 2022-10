Ben Stokes Fielding: बेन स्टोक्स नहीं सुपरमैन! बाउंड्री पर हवा में उछल बचाया छक्का, वीडियो वायरल

टी-20 वर्ल्डकप 2022 शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. वर्ल्डकप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टी-20 सीरीज चल रही है. इंग्लैंड ने बुधवार को हुए दूसरे टी-20 मैच में 8 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम कर लिया है. इंग्लैंड ने पहला टी-20 मैच भी 8 रनों से ही जीता था.



लेकिन नतीजे से इतर इस मैच में बेन स्टोक्स की कमाल की फील्डिंग ने सुर्खियां बटोरी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बेन स्टोक्स ने बाउंड्री पर हवा में उछलते हुए एक हाथ से बॉल लपकी और नीचे गिरने से पहले बॉल को ग्राउंड के अंदर फेंक दिया.



भले ही बेन स्टोक्स यह कैच ना पकड़ पाए हो लेकिन अपने इस कमाल के एफर्ट से उन्होंने इसे छक्का जाने से बचा लिया. साथ ही अपनी टीम को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका भी निभाई. यह कमाल की फील्डिंग ऑस्ट्रेलियाई पारी के 12वें ओवर में देखने को मिली.

Simply outstanding! Ben Stokes saves six with some acrobatics on the rope! #AUSvENG #PlayOfTheDay | #Dettol pic.twitter.com/5vmFRobfif



जब सैम कुरेन की बॉल पर मिचेल मार्श ने शॉट मारा, तब वह 34 रन के स्कोर पर खेल रहे थे. बेन स्टोक्स लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, जहां उन्होंने यह कमाल करते हुए अपनी टीम के लिए रन बचाए.

Ben Stokes is showcasing moments of brilliance before the start of the #T20WorldCup 🔥 #AUSvENG https://t.co/JNWXK85vLI