घरेलू क्रिकेटर्स की चांदी, BCCI ने मैच फीस में किया बंपर इजाफा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घरेलू क्रिकेटर्स की मैच फीस में इजाफा कर दिया है. सोमवार को हुई अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया. जिन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में 40 से ज्यादा मैच खेले हैं, उनकी मैच फीस में 60 हजार रुपये का इजाफा किया गया है.

वहीं अंडर-23 के खिलाड़ियों की फीस में 25 हजार रुपये और अंडर-19 क्रिकेटर्स की फीस में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा घरेलू क्रिकेटर्स को पिछले सीजन की भरपाई भी की जाएगी. पिछले साल कोरोना की वजह से रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया था. बोर्ड सभी क्रिकेटर्स को इसके लिए मैच फीस का 50 फीसदी नुकसान भरपाई देगा.

