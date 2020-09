IPL की ऑफिशियल पार्टनर बनी ये कपंनी, जानिए कितने साल का करार

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को क्रेडिट कार्ड भुगतान से जुड़ी कंपनी सीआरईडी (CRED) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के तीन सत्र के लिए आधिकारिक साझेदार घोषित किया.

आईपीएल का 13वां सत्र 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा.

आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने विज्ञप्ति में कहा, ‘हम सीआरईडी को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से 2022 तक आधिकारिक साझेदार के रूप में अपने साथ जोड़कर बहुत खुश हैं.’

