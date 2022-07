आनन-फानन में मैदान पर इस तरह घुसा बल्लेबाज, जानिए फिर क्या हुआ, VIDEO

क्रिकेट मैदान में फैन्स ने कई ऐसे वाकये देखे होंगे, जिन्होंने कभी हैरान किया, तो कभी जमकर हंसी दिला दी. कई बार फील्डिंग के दौरान खिलाड़ी की लोवर निकल जाती है, तो कभी दूसरे तरह के कई वाकये होते हैं. मगर इस बार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला.

इंग्लैंड के एक वीलेज क्रिकेट में एक बल्लेबाज ने ऐसी हरकत कर दी, जिसे देख अंपायर समेत बाकी खिलाड़ी भी जमकर हंसने लगे. कोई अपनी हंसी रोक ही नहीं सका. दरअसल, यह बल्लेबाज बगैर पैड पहने ही क्रीज पर पहुंच गया था.

इसमें दिलचस्प बात यह है कि बल्लेबाज को पता ही नहीं था कि उसने पैड पहने हैं या नहीं. जब अंपायर ने उस बल्लेबाज को याद दिलाया कि आपने पैड नहीं पहने हैं. यह सुनकर वह बल्लेबाज तुरंत दौड़कर वापस ड्रैसिंग रूम की तरफ आया. यहां से तैयार होकर फिर वह मैदान में लौटा. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं.

गार्ड लेते समय अंपायर ने गलती याद दिलाई

यह वाकया साउथेंड सिविक क्रिकेट क्लब (Southend Civic Cricket Club) के खिलाड़ी Martin Hughes द्वारा देखने को मिला. मार्टिन को ही बल्लेबाजी केलिए आना था, लेकिन वह बगैर पैड पहने ही मैदान में उतर आए थे. उन्होंने गार्ड लेने के लिए अंपायर से मिडिल स्टंप के लिए भी पूछा. इसी दौरान अंपायर ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर तुरंत नजर पड़ी, तो उन्होंने बल्लेबाज को यह याद दिलाया.

