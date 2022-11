Babar Azam T20 World Cup: 'हमें एक रोशनी मिली है', सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की स्पीच वायरल

Babar Azam T20 World Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. रविवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार के बाद पाकिस्तान को मौका मिला. इसका उसने फायदा उठाया और बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. मगर पाकिस्तान के लिए यहां तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है.

अब पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से टक्कर होगी. यह मुकाबला बुधवार (9 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी में खेला जाएगा. मगर इस मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की एक स्पीच वायरल हो रही है, जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में दी.

पाकिस्तान को रोशनी मिली, जिसका फायदा उठाना है

बाबर ने अपने खिलाड़ियों से कहा है कि सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर होने की कगार पर आ गई थी पाकिस्तान टीम, लेकिन अब उसे एक रोशनी मिली है. इसका सभी को फायदा उठाना है. अपने उत्साह को दिखाना नहीं है, बल्कि मैदान पर परफॉर्मेंस करके दिखाना है. हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी उठानी होगी और जिसको मौका मिले, वो मैच फिनिश करके ही आए.

बाबर आजम ने अपनी स्पीच में कहा, 'विश्वास काम आया है. हमें एक रोशनी मिली है. हम उम्मीदों पर खरा उतरे हैं. उत्साहित थे, लेकिन हमने उसे दिखाया नहीं. एफर्ट हमें अपना 100 प्रतिशत देना है, चाहे जो मर्जी हो. पिछले दो मैचों में बतौर टीम हम जैसा खेले हैं, इसे ऐसे ही चलने देनी है. इसी को लगातार रखना है. जिसके हाथ में जो आए, वो उसे फिनिश करके आए.'

🗣️ Skipper @babarazam258 speaks to his team after Pakistan qualify for the #T20WorldCup semifinals 🔊#WeHaveWeWill pic.twitter.com/CkmpJCj6o3