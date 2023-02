Ind Vs Aus: 'एशेज से भी बड़ी जीत…', AUS प्लेयर्स ने बताया भारत में सीरीज जीत कितनी जरूरी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. कंगारू टीम ने बेंगलुरु में कैंप लगाकर प्रैक्टिस की और अब बारी है असली लड़ाई की. 9 फरवरी से टेस्ट मैच शुरू होना है उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों ने सीरीज के बारे में अपने दिल की बात कही है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर समेत अन्य प्लेयर्स ने बताया कि भारत में सीरीज जीतना एशेज़ से भी बड़ा होगा.



क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया. जिसमें अलग-अलग खिलाड़ियों ने अपने अनुभव को शेयर किया. कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां सीरीज जीतना काफी मुश्किल रहा है और अगर हम जीतते हैं तो यह काफी ऐतिहासिक होगा. डेविड वॉर्नर ने कहा कि यह काफी जरूरी है, हमें यहां दुनिया के सबसे मुश्किल और बेस्ट स्पिनर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा.



ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लायन ने कहा कि यह एक बड़ा और चुनौतीभरा दौरा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं और इस सीरीज में यही कोशिश करूंगा. तेज गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने कहा कि एक तरफ एशेज़ का इतिहास है, जहां हम जीत रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर भारत है, जहां सीरीज़ जीते हुए लंबा वक्त हो गया है.



What’s tougher: An India tour, or away Ashes series?



The Aussie Test stars have their say #INDvAUS pic.twitter.com/ljF0II6LBo