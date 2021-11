Australian Cricket: बीच मैच में बैटर ने हेलमेट को फुटबॉल की तरह मारी लात, अंपायर और बाकी खिलाड़ी भड़के, देखें VIDEO

Australian Cricket: ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड के मुकाबले हो रहे हैं. टूर्नामेंट के चार दिवसीय मुकाबले में क्विंसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने हैं. मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने क्रिकेट जगत में बड़ी बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है.

दरअसल, साउथ ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान एक बल्लेबाज ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में हेलमेट को फुटबॉल की तरह तेजी से लात मार दी. इसके बाद विपक्षी टीम के खिलाड़ी और अंपायर भड़क गए. काफी बवाल भी हुआ. इसका वीडियो ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट ने ही शेयर किया है.

फील्डर ने रखा था हेलमेट

यह वाकया मैच में साउथ अमेरिका की पारी के दौरान 8वें ओवर में हुआ. क्रीज पर ओपनर हेनरी हंट और नॉन स्ट्राइक पर जैक वीदराल्ड काबिज थे. स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन ने अपनी आखिरी बॉल डाली, जिस पर कोई रन नहीं बन सका. ओवर खत्म होने के बाद फील्डिंग चेंज होने लगी. इसी दौरान एक फील्डर ने ग्राउंड में रखा हेलमेट लाकर नॉन स्ट्राइक पर स्टंप्स के पास लाकर रख दिया.

Bizarre things on a cricket field:

Matt Renshaw (QLD) carried the helmet from one end to other and kept it right on the batting crease on batters guard.



Jake Weatherald (SA) with a penalty kick to that helmet. @beastieboy07 @cric_blog #SheffieldShield pic.twitter.com/fXNarJZUE8