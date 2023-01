SA vs AUS 3rd Test: खराब रोशनी को लेकर फिर बवाल, अंपायर्स पर भड़का यह अफ्रीकी बल्लेबाज

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में बवाल मच गया है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे इस मुकाबले के चौथे दिन (7 जनवरी) यह बवाल पैदा हुआ. दरअसल आखिरी सीजन में रोशनी उतनी अच्छी नहीं थी फिर भी खेल जारी रहा. इसका नतीजा ये हुआ कि साउथ अफ्रीका ने आखिरी पांच ओवरों में दो विकेट खो दिए. आउट होने वाले दो खिलाड़ियों में खाया जोंडो भी शामिल थे. अब खाया जोंडो ने भी खराब रोशनी में भी अंपायरों द्वारा खेल जारी रखने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

वहां काफी अंधेरा था: जोंडो

32 साल के जोंडो का मानना ​​था कि उनके बल्ले पर गेंद लगी थी और उन्हें गलत तरीके से आउट दिया गया. हालांकि, वह इसे लेकर हंगामा नहीं करना चाहते थे. जोंडो ने चौथे दिन के खेल के बाद कहा, 'एक स्पाइक था. मैं इसके बारे में बहुत अधिक नहीं जाना चाहता. मैदान सिर्फ अंधेरा था और मैंने जो महसूस किया, वहां काफी अंधेरा था. कमिंस धीमे बॉलर नहीं हैं.' जोंडो को जब आउट दिया गया तो वह 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और काइल वेरेने के साथ 48 रन की साझेदारी भी उन्होंने कर ली थी.

